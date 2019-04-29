Официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/доллар

КИЕВ. 29 апреля. УНН. На 29 апреля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 апреля установлены на таком уровне:

26.619328 грн за доллар;

29.608679 грн за евро;

0.411560 грн за российский рубль;

34.255427 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 28 апреля курс всех валют не изменился.