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Понедельник, 29 апреля 2019, 06:15 • УНН • 4275
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/доллар
КИЕВ. 29 апреля. УНН. На 29 апреля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 апреля установлены на таком уровне:
26.619328 грн за доллар;
29.608679 грн за евро;
0.411560 грн за российский рубль;
34.255427 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 апреля курс всех валют не изменился.
Источник: УНН