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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 29 апреля 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 29 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1093.623977 грн;

Серебро - 12.670577 грн;

Платина - 757.410663 грн;

Палладий - 1204.154579 грн.

По сравнению с 28 апреля курс всех металлов не изменился.

Источник: УНН
Теги: НБУ, золото
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