Минобразования предлагает лишать научных степеней за плагиат

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министерство образования и науки Украины вынесла на общественное обсуждение проект Порядка отмены решения диссертационного совета о присуждении ученой степени, разработанный Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

“Порядок определяет процедуру обжалования и отмены решения диссертационного совета (специализированного совета по присуждению степени доктора искусства) о присуждении ученой степени в случае обнаружения в диссертации (научной доклада) академического плагиата, фабрикации, фальсификации, нарушений академической добродетели, определенных законодательством о высшем образовании, или других нарушений во время публичной защиты научных достижений в форме диссертации (научного доклада)”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что проект вынесен на обсуждение с целью реализации пункта шесть статьи 6 и пункта девять статьи 19 Закона Украины “О высшем образовании” и Устава НАЗЯВО.

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Отмечается, что вследствие принятия указанного Порядка Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования получит важный инструмент для реализации политики обеспечения академической добродетели.

Напомним, экс-министр образования возглавил Нацагентство качества высшего образования (НАЗЯВО).