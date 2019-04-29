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Украинские грации получили несколько наград на этапе КМ в Баку

Украинские грации получили несколько наград на этапе КМ в Баку

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В азербайджанской столице Баку завершился насыщенный этап Кубка мира по художественной гимнастике, который стал так называемой "репетицией" Чемпионата Европы, сообщает УНН со ссылкой на ФГУ.

Украинская сборная отличилась необычайной выдержкой, которая позволила ей получить хорошие результаты не только в многоборье, но и в финалах. Группы выступили просто блестяще, порадовав своих болельщиков сразу двумя бронзовыми медалями - в упражнении с мячами и с обручами/булавами.

Влада Никольченко очень уверенно прошла три вида и допустила ошибки только в программе с мячом, но лучше судьи оценили ее упражнение с булавами - 21,400 и это "бронза".

Добавим также, на следующем турнире - челлендж-кап в Гвадалахаре (Испания), Украинский стартовать уже 3 мая.

Источник: УНН
Теги: спорт, гимнастика
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