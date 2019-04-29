Киевлян предупреждают о ливнях с грозами в течение 29 апреля

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение понедельника в Киеве и области ожидаются значительные дожди с грозами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

По информации УГМЦ в Киеве 29 апреля: облачно, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 11-13°.

По Киевской область облачно, дождь, местами значений дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 11-16°.

На 30 апреля -1 мая прогнозируют такую погоду: облачно с прояснениями, дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 10-15°.

2 мая временами дождь, 3 мая ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 2 мая 9-14° 3 мая 14-19°.

Напомним, май придет в Украину с грозами, градом и шквалами.