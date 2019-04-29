Генпрокурор США отказывается от дачи показаний по докладу Мюллера

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Генеральный прокурор США Уильям Барр выступает против дачи показаний юридическому комитету Палаты представителей на закрытом заседании, посвященном фрагментам, изъятым из обнародованной версии доклада по итогам "российского расследования", которым управлял спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Один из сотрудников Конгресса сообщил, что Барр угрожает, что откажется от запланированного появления на заседании комитета в четверг.

Председатель комитета демократ Джеррольд Надлер предложил, чтобы Барр дал публичные показания, после чего состоялась закрытая часть слушаний для обсуждения вопросов конфиденциального характера. Предполагалось, что во второй части приняли бы участие юристы аппарата комитета.

Сотрудник Конгресса сообщил, что Барр выступил против этих условий.

Ожидается, что в среду генеральный прокурор выступит в юридическом комитете Сената. Представитель Министерства юстиции, которое возглавляет Барр, не ответила на просьбу о комментарии.

Напомним, Минюст США отклонил требование конгрессменов-демократов предоставить полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования относительно вмешательства России в американские выборы в 2016 году.