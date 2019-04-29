Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 29 апреля 2019 13:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
11910
Версия для печати

В Днепропетровской области загорелся продуктовый магазин

В Днепропетровской области загорелся продуктовый магазин

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вчера под утро, в Днепропетровской области, в городе Подгородное Днепровского район загорелся продуктовый магазин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

“28 апреля в 04:58 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре в продуктовом магазине по улице Железнодорожной города Подгородное Днепровского района. По указанному адресу направлено дежурное отделение 60 государственной пожарно-спасательной части”, — говорится в сообщении пресс-службы

По прибытию к месту происшествия спасателями установлено, что пожар возник внутри торгового павильона.

“Огнем уничтожено продукты питания и повреждено торговое оборудование внутри магазина на площади 2 кв.м. Пожар локализован в 5:19 и ликвидирован в 5:27”, — добавляют спасатели.

К тушению пожара привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в Кривом Роге на территории ремонтно-механического завода горел цех.

Источник: УНН
Теги: спасатели, Днепр и Днепропетровская область, пожары, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.