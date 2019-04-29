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С начала апреля пиротехники ГСЧС обезвредили 73 взрывоопасных предмета

С начала апреля пиротехники ГСЧС обезвредили 73 взрывоопасных предмета

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение апреля 2019 года пиротехническими подразделениями ГСЧС обезврежено 73 взрывоопасных предмета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала апреля пиротехническими подразделениями Главных управлений ГСЧС Украины в Донецкой и Луганской областях обследовано 68 га территории, изъято и уничтожено 73 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

Всего с начала года подразделениями из состава ООС было очищено более 136 га территории, изъято и уничтожено 390 взрывоопасных предметов. Это дало возможность местному населению использовать эти земли в хозяйственных целях.

Напомним, в результате взрыва, произошедшего ночью в многоэтажке в Дарницком районе Киева, мужчина скончался на месте, а его сожительница от полученных ранений скончалась в больнице.

Источник: УНН
Теги: ГСЧС, пиротехника
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