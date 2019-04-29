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В очередях на КПВВ на Донбассе собрались 120 автомобилей

В очередях на КПВВ на Донбассе собрались 120 автомобилей

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 120 транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 0/20; "Новотроицкое" - 10/20; "Гнутово" - 10/10. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режими", - говорится в сообщении.

Отметим, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовали 13,4 тысячи человек и 2,6 тысячи транспортных средств.

Напомним, в акватории Азовского моря пограничники обнаружили нарушителей, сетки и краснокнижную рыбу.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, автомобили, КПВВ, очереди
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