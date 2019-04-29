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ВМС Украины празднуют 101 год своего существования

ВМС Украины празднуют 101 год своего существования

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сегодня, 29 апреля, военно-морские силы Украины празднуют 101 год с момента своего основания. В этот день Севастопольская крепость и флот, расположенные в Севастополе, подняли украинский флаг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

"В 1918 году 29 апреля патриотический давление украинского большинства экипажей кораблей ЧФ и Украинской общины Севастополя заставили контр-адмирала М. Саблина (Михаила Саблина - ред.), который незадолго до этого согласился занять пост командующего, официально объявил весь Черноморский флот флотом УНР (Украинской Народной Республики - ред.), и отдать приказ в 16:00 торжественно поднять украинские флаги на кораблях и Севастопольской крепости", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе проходит заключительная конференция по планированию украинского-американских учений Sea Breeze-2019 по стандартам НАТО, в ходе которой рассказали о масштабах события.

Источник: УНН
Теги: ВМС, ВСУ
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