Пограничникам планируют сдать 24-этажную высотку в Киеве

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве, вероятно ко Дню независимости Украины, Госпогранслужба планирует сдать для пограничников 24-этажный дом с 160-ю квартирами и заложить фундамент еще для двух домов. Об этом сообщил глава ГПСУ Петр Цыгикал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.

"Сейчас в Госпогранслужбе строится 24 объекта... Сейчас мы сдаем квартиры в разных городах Украины. Так, жилье получили в Сумах, Хмельницком и Херсоне, кроме того, дополнительно закупаем квартиры", - рассказал Цыгикал.

По словам Цыгикала, в столице, вероятно ко Дню независимости Украины, ГПСУ планирует сдать для пограничников 24-этажный дом с 160-ю квартирами и заложить фундамент еще для двух домов, добавили в ведомстве.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым Государственной пограничной службе передаются в постоянное пользование земельные участки шириной не менее 50 метров вдоль линии государственной границы.