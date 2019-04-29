Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 29 апреля 2019 13:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
7080
Версия для печати

В Харькове бросили гранату в автомобиль

В Харькове бросили гранату в автомобиль

фотогалерея

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Харькове злоумышленник бросил гранату в окно автомобиля Toyota. Из-за взрыва 45-летний водитель автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в полицию сообщение о взрыве гранаты на улице Старо-Григорьевская поступило 28 апреля в 16:46.

"Правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату в окно в автомобиль Toyota. От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области. Последний в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи", - говорится в сообщении.

В результате за совершение данного преступления был задержан 33-летний харьковчанин.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в городе Каменец-Подольский в квартире многоэтажного дома произошел взрыв газовоздушной смеси.

Источник: УНН
Теги: граната, взрывы, автомобили, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.