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Папа Римский пожелал радости и мира христианам восточных церквей

Папа Римский пожелал радости и мира христианам восточных церквей

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Обращаясь к верующим после проговаривания молитвы "Царица Неба", Святейший Отец Франциск 28 апреля пожелал радости и мира христианам Восточных Церквей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

"Нашим братьям и сестрам из Восточных Церквей, которые сегодня отмечают Святую Пасху согласно юлианскому календарю, составляю искренние пожелания. Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром!" - сказал Святейший Отец Франциск.

Напомним, Папа Римский Франциск вспомнил Украину в своей речи в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю.

Напомним, христиане восточного обряда в воскресенье, 28 апреля, отмечали главный религиозный праздник года - Пасху.

Источник: УНН
Теги: Папа Римский
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