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Поставки нефти по железной дороге вместо трубопровода "Дружба" начнутся в мае

Поставки нефти по железной дороге вместо трубопровода "Дружба" начнутся в мае

КИЕВ. 29 апреля. УНН. "Российские железные дороги" в мае начнут поставки нефти, которая ранее двигалась по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Склады с цистернами уже находятся под загрузкой нефти, первые отправки ожидаются в начале мая. Железнодорожники готовы обеспечить перевозку всех заявленных объемов нефти в необходимые сроки", - отметили в пресс-службе.

Также, ранее сообщалось, что железная дорога заявила о готовности предоставить до 5 тыс. цистерн для перевозки нефти по железной дороге.

На прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.

Польша и также ряд других стран приостановили транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Кроме того, "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").

В РФ создали межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Также к расследованию загрязнения трубопровода "Дружба" при необходимости привлекут спецслужбы.

Источник: УНН
Теги: нефть, поставки
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