В Харькове "заминировали" четыре гостиницы

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Полиция проверяла информацию о заминировании четырех гостиниц в Харькове, которая в ходе проверки оказалась ложной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.

"Сообщение об угрозе взрыва в отелях по улицам Рымарской, Сумской, Плехановской и Примеровской поступило в полицию 29 апреля около 7:00", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативные группы подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

Так, на территории отеля, расположенного на улице Примеровской, правоохранители осмотрели 700 кв. метров помещения, 500 кв. метров прилегающей территории. Также эвакуировали 23 человека.

В ходе проверки сообщений в гостинице на улице Рымарская было осмотрено 100 кв. метров прилегающей территории.

В отелях по улице Сумской осмотрено 250 кв. метров по улице Плехановской - 300 кв. метров прилегающих территорий. Эвакуацию граждан в этих заведениях не проводили.

Информацию о событиях зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНН, из-за "минирования" в Харькове эвакуировали более тысячи человек.

Посольство США в Киеве предупредило американских граждан, находящихся в Украине, о "заминировании" в Украине.