Епифаний отреагировал на вынесение Пасхального послания на Фанаре на украинском

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что вынесение Патриаршего послания на украинском языке во время праздничного Богослужения на Фанаре означает уважение к Православной церкви Украины. Об этом Епифаний написал в Twitter, передает УНН.

"Звучание Пасхального послания Вселенского Патриарха на украинском - это уважение к Поместной Украинской Православной Церкви, ко всем украинцам, которые стали на путь объединения в единой Церкви. Это хороший знак, свидетельствующий о правильности нашего с вами пути к Богу", - написал Епифаний.

Как сообщал УНН, 28 апреля, на Пасху, во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание произносилось также на украинском языке.