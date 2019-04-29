Теннисистка Козлова совершила рывок в рейтинге WTA

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В обновленном теннисном рейтинге WTA одна из украинок улучшила свое пребывание в сотне лучших, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Уроженка Николаева Екатерина Козлова добавила к своему рейтингу 7 ступенек и переместилась на 84-ю строчку. Зато Даяна Ястремская потеряла одну ступень - 38-я.

Ведущие теннисистки страны Элина Свитолина и Леся Цуренко остались без изменений в генерации - 6 и 26 позиции соответственно.

Новый личный рекорд установила юная 16-летняя Дарья Лопатецкая - 234-я (+18). Однако регрессировали Ангелина Калинина 150 (-17), Катарина Завацкий 176 (-4) и Марта Костюк 320-я (-71).

Напомним, четвертая ракетка Украины Екатерина Козлова не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в Стамбуле.