Президент заменил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Прокопчука с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене и назначил на его место Евгения Цимбалюка. Об этом говорится в соответствующих указах Президента, передает УНН.

"Уволить ПРОКОПЧУКА Игоря Васильевича с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене", - говорится в указе №174/2019.

Указом №175/2019 Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене назначен Евгений Цымбалюк.

"Назначить ЦИМБАЛЮКА Евгения Викторовича Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", - говорится в указе.

Напомним, Игорь Прокопчук возглавлял делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ в январе этого года.