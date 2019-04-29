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Президент заменил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене

Президент заменил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Прокопчука с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене и назначил на его место Евгения Цимбалюка. Об этом говорится в соответствующих указах Президента, передает УНН.

"Уволить ПРОКОПЧУКА Игоря Васильевича с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене", - говорится в указе №174/2019.

Указом №175/2019 Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене назначен Евгений Цымбалюк.

"Назначить ЦИМБАЛЮКА Евгения Викторовича Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", - говорится в указе.

Напомним, Игорь Прокопчук возглавлял делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ в январе этого года.

Источник: УНН
Теги: указы, Вена, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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