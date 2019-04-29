В сенате США призывают увеличить количество санкций против России

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сенатор республиканцев Линдси Грэм, близкий соратник Дональда Трампа, призвал увеличить количество санкций против России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Нам нужно больше санкций, а не меньше", - сказал Грэм.

Также он раскритиковал заявления советника президента Джареда Кушнера, которые преуменьшают значение вмешательства Кремля в американские выборы 2016 года, пишет издание.

"Мне очень нравится Джаред, но он упускает важную деталь", - сказал Грэм.

Кроме, того он отметил, что Россия сломала сообщения электронной почты кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Можете ли вы представить, что мы говорили бы, если бы россияне или иранцы сломали президентскую команду Республиканской партии?" - сказал Грэм.

Как сообщал УНН, Госсекретарь США Майкл Помпео считает разумным принятие законопроекта о введении санкций против РФ за вмешательство в американские выборы.

Напомним, помощники президента США Дональда Трампа пока не намерены публиковать подробную официальный ответ на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательства РФ в американские выборы.

Отметим, что в своем расследовании спецпрокурор США Роберт Мюллер выяснил, что экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа и бывший советник Виктора Януковича - Пол Манафорт обсуждал план автономии в Донбассе во главе с экс-президентом Украины.