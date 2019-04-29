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В киевском метро задержали мужчину за сбыт наркотиков

В киевском метро задержали мужчину за сбыт наркотиков

КИЕВ. 29 апреля. УНН. На станции киевского метрополитена "Демеевская" у мужчины нашли вещества, похожие на амфетамин, экстази и каннабис. Его задержали за сбыт наркотиков через "закладки". Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы, передает УНН.

"На станции метро "Демеевская" сотрудник полиции заметил подозрительного мужчину и решил остановить его для проверки. При поверхностном осмотре у него обнаружили вещества, похожие на амфетамин, экстази и каннабис, а также электронные весы. Для документирования события вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления полиции в метрополитене Михаила Никонова, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что мужчина пытался сбыть наркотики в столице через так называемые закладки.

"Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался житель Донецкой области 1993 года рождения. Также мы проверим его причастность к совершению других преступлений на территории Киева", - отметил Никонов.

По этому факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Задержанному объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Мариуполе мужчина заказывал наркотики через соцсеть.

Источник: УНН
Теги: Киев, наркотики, метрополитен
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