В Днепре автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В городе Днепр легковой автомобиль влетел в дерево, в результате чего погиб водитель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, сегодня в 14:33 к спасателям поступило сообщение о ДТП на автодороге в районе проспекта Богдана Хмельницкого в Днепре.

"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что, вероятно, водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и совершил наезд на дерево", - говорится в сообщении.

В результате аварии погиб водитель автомобиля - мужчина 1984 года рождения.

Спасателям пришлось с помощью гидравлического инструмента деблокировать тело мужчины из деформированного автомобиля.

В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним, в результате ДТП в Святошинском районе Киева в больницу попали четыре человека. Среди травмированных - двое детей.