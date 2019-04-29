За сутки в Украине обнаружили более 400 пьяных водителей

КИЕВ. 29 апреля. УНН. За минувшие сутки обнаружили более 400 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, за сутки полицейские обнаружили 5 935 нарушений Правил дорожного движения, а с начала профилактических мероприятий "Неделя безопасности дорожного движения" - 21 443 нарушений.

"В частности, за сутки патрульные обнаружили 414 водителей, управлявших транспортными средствами и имели признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения. Кроме того, полицейские обнаружили 620 фактов управления транспортным средством без соответствующих документов. Также зафиксированы факты превышения установленного ограничения скорости со стороны 917 водителей", - говорится в сообщении.

Всего на территории Украины за прошедшие сутки было совершено 511 ДТП. Зафиксировано 100 ДТП с травмированными, в которых погибли 7 человек и травмированы - 102 человека.

Как сообщал УНН, в течение Пасхальных выходных, 27 и 28 апреля, на дорогах Киевской области произошло 37 ДТП. В результате погиб один человек.