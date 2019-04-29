В результате лобового столкновения двух автомобилей во Львовской области есть пострадавшие

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В понедельник вечером на Львовщине в результате ДТП, которое произошло между двум легковыми автомобилями на трассе Львов-Рава, есть пострадавшие. Об этом сообщил депутат Львовского миску совета Игорь Зинкевич в своем профиле в Facebook, передает УНН.

"В 19:00, трасса Львов - Рава Русская, деревня Воля-Высоцкая (бар Крайняя хата) ДТП лобовое столкновение Шевролет Авео и Опель Комбо, есть пострадавшие, (на месте) находится скорая", - говорится в сообщении.

Сейчас дополнительная информация о состоянии пострадавших отсутствует.

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Как сообщал УНН, в результате ДТП на Сторожинеччини, что в Черновицкой области, травмы получили 27-летняя женщина и 29-летний мужчина, который был за кремом. Третий участник ДТП, водитель, как оказалось, был в состоянии алкогольного опьянения.