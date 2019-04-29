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Лавров: резолюции Киева в ЮНЕСКО по аннексированному Крыму не имеют ничего общего с реальностью

Лавров: резолюции Киева в ЮНЕСКО по аннексированному Крыму не имеют ничего общего с реальностью

Глава МИД РФ Сергей Лавров

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что резолюции по временно оккупированном Крыму, которые Киев предлагает в ЮНЕСКО, не имеют ничего общего с реальным положением дел. Об этом он заявил на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Глубокое беспокойство вызывает продавливание в руководящих органах организации инспирированных Киевом резолюций по (временно оккупированному - ред.) Крыму, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел на полуострове", - сказал он.

Он также отметил, что в последнее время множатся попытки политизировать деятельность ЮНЕСКО, "использовать ее для сведения счетов с неугодными государствами".

Напомним, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос о "воссоединении с Россией" оккупированного Крыма закрыт окончательно, и никакие декларации США, Евросоюза или НАТО не изменят эту ситуацию.

Как сообщал УНН, за пять лет с момента аннексии Крыма экономика РФ суммарно понесла убытки более чем 150 млрд долларов и продолжает терять деньги.

Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что РФ в Крыму выселяет крымских татар и заселяет полуостров россиян.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Сергей Лавров, Крым, Украина, ЮНЕСКО, резолюция
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