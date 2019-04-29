Нацполиция Украины будет сотрудничать с полицией Чехии

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сегодня, 29 апреля, первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин и заместитель главы полиции Чешской Республики Ярослав Вилд подписали Меморандум о взаимопонимании между полицейскими двух государств. Стороны будут сотрудничать в ряде сфер борьбы с преступностью. Двусторонняя встреча состоялась в Праге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

“По поручению Председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева первый заместитель Председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин подписал с заместителем полиции Чешской Республики Ярославом Вилд Меморандум о взаимопонимании между Национальной полицией Украины и полицией Чешской Республики”, — говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили сотрудничество в ряде сфер противодействия преступности. В частности, речь шла о поиск, выявление и документирование преступлений, связанных с организованными преступными группировками, нелегальной миграцией и торговлей людьми. Также речь шла о сотрудничестве в сфере борьбы с киберпреступностью, отмыванием денег, незаконной торговлей оружием, проявлениями транснациональной преступности.

“Нацполиция Украины приложит все усилия, чтобы лидеры и члены преступных организаций, которые скрывают свое имущество и сбережения, добытые преступным путем, за пределами нашей страны, не могли добраться до своих домов и денег в банках”, — отметил Вячеслав Аброськин.

Напомним, ранее первый заместитель Председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщал, что за полтора месяца зарегистрировали более 400 уголовных преступлений, совершенных иностранцами. В частности, он же сообщил, что за первый квартал 2019 правоохранители разоблачили 109 ОПГ.