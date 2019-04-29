Порошенко раскритиковал Зеленского за намерение давать украинское гражданство россиянам
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Действующий президент Украины Петр Порошенко раскритиковал намерение недавнего победителя президентских выборов Владимира Зеленского предоставлять россиянам украинское гражданство. Об этом Порошенко заявил в понедельник, выступая в Украинском католическом университете во Львове, передает УНН.
“Мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам сейчас будет предоставлять святое украинское гражданство. Потому что они его примут все 140 млн, у нас лучше. Но мы никому не дадим потерять Украину. Потому что украинское гражданство — это высокая честь”, — сказал действующий президент.
“И мы никому не дадим возможности, чтобы нас купили за газ. Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить — что в Украине будет дешевле газ”, — добавил президент.
В частности, он предостерег Зеленского от саммита с президентом Путиным.
“Если ты поедешь на встречу с Путиным, к тебе никто больше из мировой коалиции, которую мы бережно создавали пять лет, никто не приедет. Ты ее разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только стать на колени и признать капитуляцию”, — заявил Порошенко.
“Своевременно подскажем, как не становиться на колени, потому что мы умеем не становиться. Своевременно подскажем, как надо беречь наших союзников и партнеров. Своевременно подскажем, как не продаться за 30 сребреников газа, которые точно обманут, мы это знаем. Потому что еще Бисмарк говорил, что соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны, почитайте”, — отметил он.
Напомним, Порошенко сказал, что подпишет принятый парламентом закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.
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Напомним, 27 апреля президент России Владимир Путин заявил в Пекине, что Кремль рассматривает возможность выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре всем украинском.
Как сообщал УНН, Зеленский прокомментировал ситуацию с планами Путина по “паспортизацией Украины” и другие аспекты взаимоотношений Украины и России. В частности, он сказал, что готов “оказывать украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают больше всего”.
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