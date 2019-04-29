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На Ровенской АЭС произошел пожар, отключен 3 энергоблок

На Ровенской АЭС произошел пожар, отключен 3 энергоблок

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. На Ровенской АЭС в понедельник вечером произошло возгорание трансформатора. Об этом сообщили корреспонденту УНН в Управлении информации и связей с общественностью РАЭС.

В 21:04 из-за повреждения трансформатора 7АТ с последующим его возгоранием отключился от сети энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000). В настоящее время пожар ликвидирован силами государственного пожарно-спасательного отряда по охране РАЭС ДПРЗ-2. По шкале оценки ядерных событий INES событие классифицировано уровнем "ноль/вне шкалы". Причины происшествия выясняются, сообщается на сайте РАЭС.

Как сообщила ГСЧС, к тушению пожара привлекалось 36 человек и 10 единиц техники.

По состоянию на 22:00 29 апреля в работе находятся энергоблоки №1 и №4 Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1260 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

На энергоблоке №2 (ВВЭР-440) продолжается капитальный планово-предупредительного ремонт. Все работы выполняются согласно графику.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, спасатели ликвидировали пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Ровно и Ровенская область, пожары, Ровенская АЭС
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