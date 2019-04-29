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Кличко назвал бой с Джошуа одним из лучших дней своей карьеры

Кличко назвал бой с Джошуа одним из лучших дней своей карьеры

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Экс-чемпион мира Владимир Кличко оставил загадочное сообщение на странице в Twitter о возможном возвращении в большой бокс, а также поделился новыми эмоциями относительно боя с Джошуа, сообщает УНН.

"Хотя я и не выиграл титулы 29 апреля 2017 года, для меня это был один из лучших дней в моей долгой боксерской карьере (пока). Благодарен Джошуа за то, что он был идеальным противником и частью моей навязчивой идеи стать чемпионом снова", - говорится в записи Кличко.

Напомним, что Кличко сумел отправить Джошуа в нокдаун, но проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Как сообщал УНН, Виталий Кличко рассказал в какой ситуации его брат может вернуться к профессиональным боям.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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