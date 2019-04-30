"Арсенал-Киев" одержал шестую победу и покинул место УПЛ

КИЕВ. 29 апреля. УНН. На стадионе “Динамо” им. Лобановского состоялось заключительное противостояние 26-го тура УПЛ между киевским “Арсеналом” и черниговской “Десной”, передает корреспондент УНН.

Хозяева довольно быстро поставили "Десну" в сложное положение, дважды забив к середине тайма. Сначала Авгимян в падении головой переправил мяч в сетку ворот благодаря результативному навеса Владислава Калитвинцева, а дальше Слинкин задержал соперника в чужой штрафной - пенальти забил Ореховский. В дебюте второй половины кипер Литовка спас "Десну" от еще одного мяча, отразив выстрел Калитвинцева - 2:0.

Отметим, что представитель "канониров" Липартия провел свой 150 поединок в элитном чемпионате Украины в карьере.

Примечательно, что у гостей оборвалась рекордная серия клуба в которой они не проигрывали семь раз подряд.

Также добавим, киевляне набрали 21 пункт и оторвались от последнего места чемпионата на котором находится "Черноморец" на три очка.