Каннский кинофестиваль огласил полный состав жюри

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Греческий актер и сценарист Йоргос Лантимос, польский режиссер Павел Павликовский и актриса Эль Фаннинг вошли в состав жюри 72-го Каннского кинофестиваля. Жюри киносмотра возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт фестиваля.

Фильмы также будут оценивать сценарист Робен Капийо, кинорежиссеры Энки Билал и Аличе Рорвахер.

"Жюри Каннского кинофестиваля приглашается посмотреть фильмы, снятые величайшими режиссерами нашего времени", - отметил генеральный директор киносмотра Тьерри Фремо.

В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. В отборочный комитет смотра поступило почти 2 тыс. полнометражных лент, из них для Каннского кинофестиваля были отобраны 60 кинокартин.

Напомним, Оргкомитет Каннского кинофестиваля объявил программу этого года , в которую вошли 19 фильмов. Откроет 72-й Каннский кинофестиваль лента Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

Полнометражный художественный фильм «Домой» украинского режиссера Наримана Алиева попал в конкурсную программу "Особый взгляд" (Un Certain Regard) 72-го Каннского кинофестиваля.