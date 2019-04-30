На Харьковщине несовершеннолетний парень напал на женщину с топором из-за отказа одолжить ему деньги

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во Валковском районе в Харьковской области, полицейские задержали молодого человека за совершение покушения на убийство. Злоумышленником оказался 17-летний житель села Кобзаревка, который решил отомстить за отказ женщины одолжить ему деньги. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

"28 апреля в 09:33 в отдел полиции поступило сообщение от фельдшера районной больницы о том, что в медицинское учреждение с многочисленными травмами головы в тяжелом состоянии доставлен 37-летнюю женщину. За несколько часов работники группы быстрого реагирования патрульной полиции установили и задержали злоумышленника. Им оказался 17-летний ранее судимый сосед потерпевшей", - говорится в сообщении правоохранителей.

Как выяснилось, накануне вечером около 23:00 злоумышленник через окно проник в дом потерпевшей. Женщина уже отдыхала в спальне.

"Парень топором дважды ударил соседку обухом по лицу и покинул дом через окно. Как пояснил злоумышленник, это была месть за отказ потерпевшей одолжить деньги", - сообщили в полицейские.

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Следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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