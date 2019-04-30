Зинченко номинировали на звание лучшего защитника Кубка Англии

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Футболист украинской сборной Александр Зинченко попал в список претендентов на звание "лучший защитник Кубка Англии" по итогам сезона 2018/19, сообщает УНН со ссылкой на Футбольную Ассоциацию Англии.

Футбольная Ассоциация Англия с помощью Youtube-канала составила нарезку моментов с восемью претендентами на награду в число которых вошел Зинченко.

Также на награду претендуют Микки Деметриу ("Ньюпорт"), Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Мэттью Кларк ("Портсмут"), Скотт Данн ("Кристал Пэлас"), Мюррей Уоллас ("Миллуолл"), Мэтт Доэрти ("Вулверхэмптон"), Мигель Бритос ("Уотфорд") и Шейн Даффи ("Брайтон").

Отметим, на счету Зинченко в рамках нынешнего Кубка Англии провел 3 матча, в которых он отдал 177 передач с точностью 92 процента и сумел создать для партнеров 5 моментов.

Также добавим, финал Кубка пройдет 18 мая, где сойдутся "Манчестер Сити" и "Уотфорд".