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В Неаполе напали с ножом на 18-летнего украинского актера

В Неаполе напали с ножом на 18-летнего украинского актера

Артем Ткачук

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В городе Неаполь, что в Италии, на 18-летнего актера украинского происхождения Артема Ткачука напали с ножом, нанеся ему два удара. Ткачук снялся в фильме о молодежных бандах, что действуют в этом городе. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

"18-летний Артем Ткачук из Украины сыграл гангстера в фильме The Piranhas, который рассказал о феномене молодежных банд Неаполя", - говорится в сообщении.

Юноша рассказал полиции, что в воскресенье, 28 апреля, около двух часов ночи, к ним подошла банда парней. Андрей Ткачук сказал, что у него спросили, из какого он района. Само нападение молодые бандиты совершили в Неапольский районе - Кьяйе. Там актер прогуливался вместе со своим другом, которого также избили. Сейчас жизни ребят ничего не угрожает.

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По мнению полиции, возможно, молодой актер пострадал именно из-за своей роли в фильме.

По данным итальянских властей, 6,5% молодых людей в Неаполе принадлежат к детским бандам. Летом прошлого года городской апелляционный суд приговорил 42 членов двух банд из районов Форчелла и Декуманы до 500 лет лишения свободы.

Напомним, ранее, в декабре прошлого года, на фронтмена украинской группы DZIDZIO Михаила Фому совершили нападение в Киеве.

Источник: УНН
Теги: актер, Украина, Италия, банда
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