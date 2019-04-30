Apple удалила сторонние приложения для родительского контроля из-за политики безопасности

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Корпорация Apple объяснила удаление приложений для родительского контроля ряда сторонних разработчиков из магазина приложений App Store тем, что они не соответствовали требованиями политики корпорации в части безопасности и конфиденциальности пользователей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Apple.

"Недавно мы удалили несколько приложений с функцией родительского контроля из App Store и сделали это по простой причине - они ставят под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей", - отметили в сообщении Apple.

В корпорации подчеркнули, что удаление приложений сторонних разработчиков для родительского контроля из App Store - это не вопрос конкуренции, а вопрос безопасности. "Apple всегда поддерживала сторонние приложения в App Store, которые помогают родителям управлять устройствами своих детей. И в этой категории приложений, и в каждой другой категории мы стремимся предоставить конкурентоспособную инновационную экосистему", - резюмировали в компании.

В компании пояснили, что за последний год некоторые из приложений с функцией родительского контроля стали использовать глубоко проникающую технологию (Mobile Device Management, MDM), предоставляющую сторонний контроль и доступ к устройству, а также к информации, которая включает местоположение пользователя, сценарии использования приложения, доступ к электронной почте, камере и истории просмотра страниц в интернете.

Несмотря на то, что применение подобной технологии допускается в корпоративных целях, то, когда речь идет о частном потребителе, уверены в Apple, установка контроля MDM на устройстве клиента очень рискованна, и является явным нарушением политики App Store.

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