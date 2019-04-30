Тяжелобольной политзаключенный Бекиров намерен начать голодовку - адвокат

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинский политзаключенный Кремля, который тяжело болеет и не получает медикаментов Эдем Бекиров намерен начать голодовку. Об этом он заявил 26 апреля во время заседания в "Верховном Суде Крыма", сообщил в понедельник в Facebook адвокат Бекирова Ислям Велиляев, передает УНН.

"26 апреля 2019 года во время судебного заседания в "Верховном Суде Республики Крым", мой подзащитный Бекиров Эдем ага, заявил о намерении объявить голодовку", - сообщил адвокат.

Велиляев напомнил, что Бекиров больной диабетом, болезнью сердца и является инвалидом первой группы. Кроме этого, его нижняя конечность - ампутирована. Он требует постоянного приема лекарств и перевязок.

Как сообщил адвокат, такое решение Бекиров сделал после резкого ухудшения его здоровья, которое ухудшилось вследствие неправомерного поведения работников СИЗО.

"Так, в течение более десяти дней, сотрудники Медицинской части СИЗО вводят Бекиров инъекцию инсулина без измерения уровня сахара в его крови. Родственники неоднократно пытались передать экспресс-тесты для измерения сахара, однако сотрудники медчасти СИЗО всячески их не принимают под разными предлогами. Это может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода", - пишет Велиляев.

Он добавил, что во время последней встречи с Бекиров у того было одутловатое лицо, покрытое бурыми пятнами, "он с трудом передвигался, его мучает одышка, постоянные боли в левой стороне груди".

Адвокат добавил, что по его мнению Бекиров не выдержит голодовку.

Напомним, уже более недели политзаключенный Эдем Бекиров, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя, не получает медикаментов, из-за чего вероятность "сахарной комы" растет.

Как сообщал УНН, подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил арест крымскотатарском активисту Эдема Бекиров по 12 июня 2019 года.

19 декабря 2018 Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ.