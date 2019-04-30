Победитель регулярного чемпионата потерпел первое поражение в плей-офф НБА

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В стартовом поединке полуфинального раунда плей-офф Восточной конференции НБА "Милуоки Бакс" принимал игроков "Бостон Селтикс", передает корреспондент УНН.

В середине первой четверти гости захватили лидирующие позиции благодаря попаданием из тяжелых позиций для броска Кайри Ирвинга - 10:21. Зато звезда "Бакс" Янис Атентокумпо ошибся три попытки с игры и впервые поразил кольцо лишь в конце 12-минутки.

Феерия дальних попаданий от Миротич и Миддлтона позволили хозяевам вырваться вперед в конце половины встречи - 46:44. Более жесткая защита в исполнении "Селтикс" в третьей четверти позволил им осуществить два рывка 12:0 и удержать положительный результат - 112:90.

В составе "кельтов" дабл-дабл оформили Ирвинг - 26 + 11 передач и Хорфорд 20 + 11 ю.

Примечательно, что "Милуоки" стали победителем регулярного чемпионата НБА (60 побед при 22 поражениях), а этот проигрыш стал первым для команды в данном розыгрыше плей-офф (победа в первом раунде над "Детройтом" 4:0).

Заметим, что во второй полуфинальной серии Востока "Торонто" ведет в "Филадельфии" 1:0.