В Подмосковье обнаружили ячейку "Исламского государства"

КИЕВ. 30 апреля. УНН. ФСБ России выявила в столичном регионе законспирированную ячейку международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает УНН.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России, Росгвардией и Следственным комитетом РФ прекращено на территории Московского региона противоправную деятельность законспирированного ячейки международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, центром руководили иностранные эмиссары.

"В ее деятельности принимали участие граждане РФ, а также выходцы из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман с целью создания так называемого всемирного исламского халифата. В своей деятельности указанные лица соблюдали повышенные меры конспирации", - сообщили в ЦОС.

"Установлено, что члены организации вели активную агитацию новых сторонников и организовывали разбойные нападения в различных регионах России. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь участников названной террористической организации, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература", - отметили в ФСБ.

Напомним, проводника экстремистской группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади показали в видеозаписи впервые за последние пять лет.