Во время Пасхи в Николаевской области зарегистрировано 6 пожаров

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во время празднования Пасхи, 28 апреля, в Николаевской области произошло шесть пожаров в частном секторе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.

“Во время 28 апреля сотрудники Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты шесть раз привлекались к тушению пожаров в частном секторе. Так, жилые дома горели в мкр. Варваровка г. Николаева и г. Вознесенск. Пожарные Очаковского, Новобугского районов выезжали на тушение хозяйственных зданий. В свою очередь, в Николаевском районе горел гараж, пристроенный к жилому дому, в Братском районе — дачный дом”, — добавляют спасатели.

Как отметили в пресс-службе, особого внимания заслуживает пожар, который произошел в г. Николаеве.

“Да, в 10:09 в Службу спасения „101“ сообщили о пожаре жилого дома на ул. Партизанской мкр. Варваровка. К месту выехали отделения 2 и 19 государственных пожарно-спасательных частей... Спасатели установлено, что горит перекрытие дома на площади 50 кв м. Пожарные в 10:24 пожар был локализован, 10:46 — ликвидировали, не допустив распространения огня внутрь помещения. Причина пожара устанавливается”, — сообщили в пресс-центре.

От ГСЧС работало 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Дополнительно привлекались аварийная бригада ОАО “Николаевгаз” и карета скорой медицинской помощи.

Напомним, в Николаеве в один день горели камыши и хвойная подстилка в разных районах города.

Как сообщал УНН, сегодня вечером на Ровенской АЭС произошел пожар, отключено 3 энергоблок.