Рассмотрение иска Украины против РФ в Гааге будут транслировать онлайн

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Постоянная палата третейского суда в Гааге с 10 по 14 июня будет транслировать в прямом режиме рассмотрение дела по иску Украины против РФ о нарушении Москвой Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт суда в Гааге.

Стороны уже представили письменные замечания по фактическим доказательствами.

Вступительное заявление представителей РФ назначено на понедельник, 10 июня, на 10:00. На следующий день тоже в 10:00 вступительное заявление должна сделать Украина.

Постоянная палата третейского суда работает во Дворце мира, где также расположен Международный суд ООН.

Напомним, Постоянная палата третейского суда в Гааге будет рассматривать иск Украины против России о нарушении последней Конвенции ООН по морскому праву ориентировочно еще два-три года. Об этом сегодня сказала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

19 февраля 2018 года Украина подала меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации Конвенции ООН по морскому праву.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.