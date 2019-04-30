Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 30 апреля 2019 08:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В последний день апреля в Киеве пройдут дожди
В последний день апреля в Киеве пройдут дожди
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5970
Версия для печати

При столкновении грузовика и автобуса под российским Орлом пострадал 21 человек

При столкновении грузовика и автобуса под российским Орлом пострадал 21 человек

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Грузовой автомобиль "КамАЗ" и рейсовый автобус Yutong столкнулись на автодороге М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. В ДТП пострадал 21 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Орловской области во вторник, передает УНН.

“Предварительно установлено, что на 423-м км автодороги М-2 “Крым” произошло столкновение рейсового автобуса марки Yutong с автомобилем “КамАЗ”, — сказал собеседник агентства. “На данный момент за медицинской помощью обратилась 21 человек. У многих ушибы и порезы”, — добавил он.

В Кромской центральной районной больнице сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

“Один человек находится в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Всеми занимаются медики”, — сказал собеседник российского агентства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: При падении автобуса в ущелье на севере Индии 10 человек погибли, 26 пострадали

Всего в автобусе находились 52 пассажира. В региональном управлении МВД уточнили, что транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус перевернулся в кювет.

Напомним, в результате ДТП в Святошинском районе Киева в больницу попали четыре человека.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Россия, Украина, гражданство, пострадавшие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.