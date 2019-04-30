Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 29 апреля, обсудили в телефонном разговоре предложение Анкары о создании совместной рабочей группы из-за намерения турецкой стороны приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Наш президент сделал предложение учредить рабочую группу по закупкам в Российской Федерации оборонных систем С-400", - говорится в сообщении пресс-службы.

Между тем немецкий посол в Турции Мартин Эрдманн выразил "большую обеспокоенность" со стороны правительства ФРГ о планах Анкары приобрести российские С-400.

Напомним, Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.