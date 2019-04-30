Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 30 апреля 2019 08:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В последний день апреля в Киеве пройдут дожди
В последний день апреля в Киеве пройдут дожди
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
6315
Версия для печати

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 29 апреля, обсудили в телефонном разговоре предложение Анкары о создании совместной рабочей группы из-за намерения турецкой стороны приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Наш президент сделал предложение учредить рабочую группу по закупкам в Российской Федерации оборонных систем С-400", - говорится в сообщении пресс-службы.

Между тем немецкий посол в Турции Мартин Эрдманн выразил "большую обеспокоенность" со стороны правительства ФРГ о планах Анкары приобрести российские С-400.

Напомним, Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Источник: УНН
Теги: США, ПВО, ракета, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.