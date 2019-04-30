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Вторник, 30 апреля 2019, 06:45 • УНН • 3510
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/доллар
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На 30 апреля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,62 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 апреля установлены на таком уровне:
26.619328 грн за доллар;
29.608679 грн за евро;
0.411560 грн за российский рубль;
34.255427 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 апреля курс всех валют не изменился.
Источник: УНН