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Трамп передал в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Трамп передал в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Дональд Трамп

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп направил в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Северная Македония является партнером США в области безопасности, а ее членство в НАТО будет выгодно стратегическим интересам США и НАТО", - заявил Трамп.

6 февраля 2019 года министр иностранных дел Македонии Александр Димитров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение о вступлении государства в альянс.

Напомним, НАТО ждала присоединения Македонии более 10 лет - решение о ее приеме в альянс было готово к подписанию с апреля 2008 года. Хорватия и Албания его тогда получили и в 2009 году вступили в НАТО, а процесс вступления Македонии заблокировала Греция из-за спора о госнаименовании, продолжавшегося 27 лет - с момента ее появления вместе с остальными балканскими государствами после распада Югославии. Греция опасалась, что Македония предъявит территориальные претензии на греческую область Македония.

Преспанское соглашение об изменении названия страны с "Республика Македония" на "Республика Северная Македония" было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января. Процесс подписания и парламентской ратификации этого документа сопровождался многочисленными политическими скандалами и протестами, включая обвинения в подкупе местных депутатов со стороны США.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Македония, Дональд Трамп
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