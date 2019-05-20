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Зеленский пригласил глав фракций на консультацию

Зеленский пригласил глав фракций на консультацию

Владимир Зеленский

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил глав парламентских фракций на консультацию, сообщает УНН.

Консультация состоится 21 мая 2019 в 10:00 в помещении Администрации Президента Украины.

Как сообщал УНН, сегодня во время инаугурационной речи Владимир Зеленский сообщил, что распускает Верховную Раду и назначает досрочные парламентские выборы. Зеленский дал парламенту два месяца на принятие ряда законов, в частности, Избирательного кодекса и статьи о незаконном обогащении.

Предполагаемая дата проведения парламентских выборов 14 июля текущего года.

Источник: УНН
Теги: парламент, Владимир Зеленский
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