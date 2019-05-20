Зеленский пригласил глав фракций на консультацию

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил глав парламентских фракций на консультацию, сообщает УНН.

Консультация состоится 21 мая 2019 в 10:00 в помещении Администрации Президента Украины.

Как сообщал УНН, сегодня во время инаугурационной речи Владимир Зеленский сообщил, что распускает Верховную Раду и назначает досрочные парламентские выборы. Зеленский дал парламенту два месяца на принятие ряда законов, в частности, Избирательного кодекса и статьи о незаконном обогащении.

Предполагаемая дата проведения парламентских выборов 14 июля текущего года.