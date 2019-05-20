Подход к анбандлингу Гройсмана несет критическую угрозу для экономики Украины - Витренко

КИЕВ. 20 мая. УНН. Подход к отделению деятельности по транспортировке газа по ГТС Украины, который озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, несет критическую угрозу для экономики государства и станет огромной проблемой для нового правительства и Президента Украины. Об этом сегодня написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook, передает УНН.

"Подход к отделению деятельности по транспортировке газа (анбандлинг), который озвучил премьер-министр, несет критическую угрозу, вместо того, чтобы получить более 11 миллиардов долларов от просмотра транзитного тарифа, мы должны вернуть Газпрому 3 миллиарда долларов по решению нового арбитража. Это станет огромной проблемой для нового правительства, для Президента, для Украины", - написал Витренко.

По его словам, особенно это будет проблемой на фоне ожидаемой полной потери транзита газа из РФ уже в следующем году, с "соответствующей потерей около четырех процентов ВВП, и, как следствие, экономическим спадом".

Витренко отметил, что российская сторона сознательно затягивает трехсторонние переговоры с Украиной и ЕС по транзиту газа, вероятно, в ожидании решения Дании по Северному Потоку-2, из которого будет понятно, задержится ли его строительство, или он заработает, как запланировано.

"Поэтому для нас, для Украины, так важно иметь возможность воспользоваться предусмотренным транзитным контрактом правом на пересмотр тарифа в 2018-2019 годах для получения компенсации за ускоренную амортизацию и обесценение украинской газотранспортной системы, как следствие потери транзита с 2020 года", - написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины".

Он подчеркнул, что соответствующие исковые требования определены на уровне 11-14 миллиардов долларов США.

"Озвученный Премьер-министром выбор модели анбандлингу может не только лишить нас возможности получить компенсацию, а и привести к тому, что нас обяжут вернуть Газпрому 3 миллиарда долларов. И может так случиться, что новое правительство уже не сможет это исправить" , - добавил Витренко.

Как сообщал УНН, ранее в "Нафтогазе" заявили, что Кремлю придется провести анбандлинг, чтобы его проект газопровода "Северный поток-2" соответствовал законодательству ЕС.