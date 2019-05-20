Сайт о выборах в Европе изобразил Крым частью России

КИЕВ. 20 мая. УНН. Европейский сайт, специализирующийся на агрегировании данных предвыборных социологических исследований и опросов, отнес в одной из своих визуализаций данных украинский Крым к территории России, сообщает УНН.

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Интернет-ресурс, посвященный европейским выборам “Europe Elects” (Европа выбирает) изобразил украинский Крым частью территории России в одной из визуализаций данных об ожидаемых результатах выборов в ЕП.

Напомним, выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая, 28 стран, в том числе Великобритания изберут 751 представителя в Европарламент.

Как сообщал УНН, Мининформполитики проводит служебное расследование по трансляции видеоролика с Украиной без Крыма.