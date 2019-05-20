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Президент Эстонии пожелала Зеленскому уверенности

Президент Эстонии пожелала Зеленскому уверенности

Керсти Кальюлайд

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила украинского коллегу Владимира Зеленского со вступлением в должность и пожелала уверенности продолжать реформы и оставаться на пути в ЕС и НАТО. Об этом Кальюлайд написала у себя в Twitter, передаёт УНН.

“В Украине, мы не только поддерживаем Украину, мы выступаем за наши либерально-демократические ценности. Желаю Владимиру Зеленскому уверенности продолжать реформы и оставаться на пути в ЕС и НАТО”, — заявила глава Эстонии.

Как сообщал УНН, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Зеленского с вступлением в должность Президента Украины и указала, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним и его администрацией.

Кроме того, президент Литвы Даля Грибаускайте, обращаясь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявила, что большое доверие означает большую ответственность.

Источник: УНН
Теги: Эстония, политика, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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