Королева Елизавета II направила поздравление Зеленскому

КИЕВ. 20 мая. УНН. Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания новому Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает в Twitter посольство Соединенного Королевства в Украине, передает УНН.

"Сегодня, по случаю инаугурации, Ее Величество Королева Великобритании направила свои наилучшие пожелания новому Президенту Украины Владимиру Зеленскому", - сообщили в посольстве.

Отметим, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Зеленского со вступлением в должность Президента Украины и указала, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним и его администрацией.

Кроме того, сегодня к Зеленскому обратилась также президент Литвы Даля Грибаускайте.

В то же время, Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность.