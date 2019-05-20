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Королева Елизавета II направила поздравление Зеленскому

Королева Елизавета II направила поздравление Зеленскому

Королева Великобритании Елизавета II

КИЕВ. 20 мая. УНН. Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания новому Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает в Twitter посольство Соединенного Королевства в Украине, передает УНН.

"Сегодня, по случаю инаугурации, Ее Величество Королева Великобритании направила свои наилучшие пожелания новому Президенту Украины Владимиру Зеленскому", - сообщили в посольстве.

Отметим, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Зеленского со вступлением в должность Президента Украины и указала, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним и его администрацией.

Кроме того, сегодня к Зеленскому обратилась также президент Литвы Даля Грибаускайте.

В то же время, Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Елизавета ІІ, королева, Владимир Зеленский
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