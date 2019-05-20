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Гройсман созывает журналистов на брифинг

Гройсман созывает журналистов на брифинг

КИЕВ. 20 мая. УНН. Сегодня состоится брифинг Премьер-министра Украины Владимира Гройсман. Об этом говорится в тексте анонса, опубликованного на правительственном портале, сообщает УНН.

Начало брифинга назначено на 17:00. Состоится он в помещении Кабинета министров Украины.

УНН будет транслировать брифинг премьер-министра на своей странице в Facebook. Подпишитесь на страницу, чтобы получать уведомления о прямом эфире.

Напомним, во время сегодняшней инаугурационной речи Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что призывает чиновников написать заявления об отставке.

Кроме того, Президент объявил о роспуске ВР и об объявлении досрочных выборов.

Источник: УНН
Теги: журналисты, Владимир Гройсман, ВРУ
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