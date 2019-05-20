Булава, печать и двуязычное выступление: как проходила инаугурация Зеленского

КИЕВ. 20 мая УНН. Сегодня состоялось торжественное заседание Верховной Рады на котором Владимир Зеленский принял присягу как Глава государства, передает корреспондент УНН.

Владимир Зеленский пешком прибыл к зданию Верховной Рады в 10:00, где началось торжественное заседание.

В настоящее время в зале заседаний Верховной Рады уже присутствовали глава и судьи КСУ, глава и члены ЦИК, народные депутаты, четыре предыдущие президенты Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и Святейший патриарх Филарет. Кроме того, на торжество прибыли около 60 иностранных представительств, среди которых 5 делегаций были во главе со своими президентами и представитель вселенского патриархата.

Из ложи для почетных гостей за инаугурацией наблюдали родители Владимира Зеленского - Римма Владимировна и Александр Семенович и его жена Елена, указали в пресс-службе АП.

В начале заседания Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины и вступил на пост Президента Украины. Из рук главы КСУ Натали Шапталы он получил Знак Президента Украины, Гербовую печать Президента Украины, Булаву Президента Украины, перед этим глава ЦИК Татьяна Слипачук вручила ему удостоверение Президента Украины.

Сразу после торжественных обрядов новый Президент выступил с первой речью, в которой переходил с украинского на русский и наоборот, общался с Олегом Ляшко. Депутат отметил, что жители Крыма и Донбасса понимают украинский язык, на что Президент попросил Ляшко не делить людей.

Во время торжественной речи по случаю инаугурации с трибуны Верховной Рады Зеленский призвал чиновников написать заявления на увольнение. На такую просьбу министры Украины отреагировали улыбкой. Затем Президент обратился к народным депутатам поставив перед ними задачу принять ряд законов: снятие депутатской неприкосновенности, о криминализации незаконного обогащения, Избирательный кодекс и сделать открытые списки.

После этого Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады, и досрочные выборы. После этого депутаты в сессионном зале начали подниматься с рабочих мест и аплодировать стоя. Также, Зеленский попросил нардепов отправить в отставку глав СБУ, ГПУ и Минобороны.

После закрытия заседания спикер парламента Адрей Парубий завершил торжества в Верховной Раде фразой "Было весело".